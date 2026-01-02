Autofahrer prallt in Weischlitz mit seinem Ford gegen Baum

Plauen
Am Neujahrstag verletzte sich ein junger Mann bei Großzöbern schwer. Warum er von der Straße abgekommen war.
Im Weischlitzer Ortsteil Großzöbern ist ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall am Neujahrstag schwer verletzt worden. Der 21-Jährige fuhr laut Polizei am Mittag mit seinem Ford aus Richtung Krebes kommend in Fahrtrichtung Großzöbern. Der Unfallhergang: In einer leichten Rechtskurve sei der Mann mit seinem Auto nach links von der...
