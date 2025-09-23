Autofahrerin bei Auffahrunfall auf Plauener Gösselbrücke verletzt

Weil ein Fußgänger die Fahrbahn querte, musste ein Pkw abbremsen. Das hatte Folgen.

Bei einem Auffahrunfall auf der Plauener Gösselbrücke ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, musste die 59-Jährige mit ihrem Pkw auf der Böhler Straße/B92 in Fahrtrichtung Trockentalstraße gegen 16.15 Uhr abbremsen, weil ein Fußgänger im Bereich der Brücke die Fahrbahn...