Regionale Nachrichten und News
  • Autohändler aus dem Vogtland verkauft BMW nach Weißrussland und landet dafür vor Gericht

Ein BMW ist für einen vogtländischen Autohändler zum Verhängnis geworden.
Ein BMW ist für einen vogtländischen Autohändler zum Verhängnis geworden. Bild: Friso Gentsch/dpa
Die Verhandlung fand am Amtsgericht Chemnitz statt.
Die Verhandlung fand am Amtsgericht Chemnitz statt. Bild: Thomas Mehlhorn/Archiv
Im Februar 2024 wurde ein ähnlicher Fall verhandelt.
Im Februar 2024 wurde ein ähnlicher Fall verhandelt. Bild: IMAGO/Mauersberger
Ein BMW ist für einen vogtländischen Autohändler zum Verhängnis geworden.
Ein BMW ist für einen vogtländischen Autohändler zum Verhängnis geworden. Bild: Friso Gentsch/dpa
Die Verhandlung fand am Amtsgericht Chemnitz statt.
Die Verhandlung fand am Amtsgericht Chemnitz statt. Bild: Thomas Mehlhorn/Archiv
Im Februar 2024 wurde ein ähnlicher Fall verhandelt.
Im Februar 2024 wurde ein ähnlicher Fall verhandelt. Bild: IMAGO/Mauersberger
Plauen
Autohändler aus dem Vogtland verkauft BMW nach Weißrussland und landet dafür vor Gericht
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein BMW ist einem vogtländischen Händler zum Verhängnis geworden. Vor dem Export zieht der Zoll das Fahrzeug ein. Niemand will von einem Ausfuhr-Verbot gewusst haben. Dabei gibt es Parallelen zu einem Fall aus Zwickau.

Ein Vogtländer hat ein Auto nach Weißrussland verkaufen wollen. Das ist verboten. Grund sind Sanktionen der Europäischen Union, die als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhängt wurden. Jetzt stand der Vogtländer vor Gericht. Dabei wurden Parallelen zu einem ähnlichen Fall aus Zwickau bekannt, der 2024 verhandelt...
