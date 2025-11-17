Autohändler aus dem Vogtland verkauft BMW nach Weißrussland und landet dafür vor Gericht

Ein BMW ist einem vogtländischen Händler zum Verhängnis geworden. Vor dem Export zieht der Zoll das Fahrzeug ein. Niemand will von einem Ausfuhr-Verbot gewusst haben. Dabei gibt es Parallelen zu einem Fall aus Zwickau.

Ein Vogtländer hat ein Auto nach Weißrussland verkaufen wollen. Das ist verboten. Grund sind Sanktionen der Europäischen Union, die als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhängt wurden. Jetzt stand der Vogtländer vor Gericht. Dabei wurden Parallelen zu einem ähnlichen Fall aus Zwickau bekannt, der 2024 verhandelt...