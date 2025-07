Baden fernab von Freibädern und Seen: Wo darf man sich in Plauen erfrischen und worauf muss man achten?

An heißen Tagen suchen viele Menschen in Plauen Abkühlung in Brunnen oder Flüssen. Doch dabei gelten einige Regeln – und auch Risiken werden deutlich.

Die Sonne brennt, die Temperaturen steigen, und in der Plauener Innenstadt tummeln sich Passanten auf der Suche nach Schatten und Erfrischung. Besonders Kinder tollen gerne in den Brunnen am Altmarkt, Rathaus oder am Klostermarkt vor der Stadtgalerie. Das Wasser spritzt, die Füße werden nass, doch ist das erlaubt?