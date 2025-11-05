Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Bäckerei in der Plauener Stadt-Galerie derzeit geschlossen: Das ist der Grund

Stadt-Galerie am Plauener Postplatz: Die Ditsch-Filiale ist derzeit geschlossen.
Stadt-Galerie am Plauener Postplatz: Die Ditsch-Filiale ist derzeit geschlossen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Stadt-Galerie am Plauener Postplatz: Die Ditsch-Filiale ist derzeit geschlossen.
Stadt-Galerie am Plauener Postplatz: Die Ditsch-Filiale ist derzeit geschlossen. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Bäckerei in der Plauener Stadt-Galerie derzeit geschlossen: Das ist der Grund
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im größten innerstädtischen Einkaufszentrum der Vogtland-Kreisstadt ist die Filiale der Brezel-Kette Ditsch hinter Gipskartonwänden verschwunden. Was ist da los?

Stammkunden der Brezelbäckerei Ditsch in der Stadt-Galerie gehen derzeit leer aus: Das gerade als Mittagssnack beliebte Laugengebäck kann momentan in der Plauener Innenstadt nicht gekauft werden – die Filiale von Ditsch im innerstädtischen Einkaufszentrum ist geschlossen. Dort, wo eigentlich der Verkaufstresen steht, ist das Geschäft durch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
2 min.
Plauener Stadtmarketing-Verein wirbt jetzt für sich in der Stadt-Galerie
Die Stadt-Galerie ist das größte innerstädtische Einkaufszentrum in Plauen.
In dem Einkaufszentrum gibt es nicht für jede Fläche einen Mieter. Eine Plauener Initiative profitiert nun davon.
Nancy Dietrich
22.10.2025
3 min.
Plauener Friseurmeisterin eröffnet Imbisslokal in der Stadt-Galerie
Viet Pauer vor dem neuen Asia-Imbiss in der Stadt-Galerie: Die Friseurmeisterin machte ihr Hobby zum Zweitberuf.
Seit Mai stand die Fläche des ehemaligen Asia-Lokals im innerstädtischen Einkaufszentrum leer. Jetzt gibt es einen Neustart mit einer Unternehmerin, die eigentlich für eine ganz andere Branche steht.
Swen Uhlig
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
Mehr Artikel