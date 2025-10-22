Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bandendiebstahl in Plauen vermutet: Hochwertige Werkzeuge am Oberen Bahnhof gestohlen

Können die Täter ermittelt und festgenommen werden? Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl am Oberen Bahnhof in Plauen.
Können die Täter ermittelt und festgenommen werden? Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl am Oberen Bahnhof in Plauen. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Plauen
Bandendiebstahl in Plauen vermutet: Hochwertige Werkzeuge am Oberen Bahnhof gestohlen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundespolizei ermittelt. Die Beute hat einen Wert von rund 75.000 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt zu einem Diebstahl auf dem Gelände des Oberen Bahnhofs in Plauen. Bahnmitarbeiter hatten zu Wochenbeginn den Diebstahl einer Vielzahl von Werkzeugen festgestellt. Die Geräte wurden laut Polizei aus zwei dort abgestellten Klein-Lkw der Bahn sowie aus drei Baustellencontainern entwendet, die zuvor aufgebrochen worden...
Mehr Artikel