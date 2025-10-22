Bandendiebstahl in Plauen vermutet: Hochwertige Werkzeuge am Oberen Bahnhof gestohlen

Plauen
Die Bundespolizei ermittelt. Die Beute hat einen Wert von rund 75.000 Euro.
Die Bundespolizei ermittelt zu einem Diebstahl auf dem Gelände des Oberen Bahnhofs in Plauen. Bahnmitarbeiter hatten zu Wochenbeginn den Diebstahl einer Vielzahl von Werkzeugen festgestellt. Die Geräte wurden laut Polizei aus zwei dort abgestellten Klein-Lkw der Bahn sowie aus drei Baustellencontainern entwendet, die zuvor aufgebrochen worden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.