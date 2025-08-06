Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Barthmühle: Gasthaus im Elstertal geht in den Wochenendbetrieb
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gasthaus an der Weißen Elster hat ab sofort in regelmäßigen Abständen geöffnet.

Das beliebte Ausflugslokal Barthmühle im gleichnamigen Pöhler Ortsteil hat ab sofort an zwei Wochenenden im Monat wieder geöffnet. Eigentümer Klaus Kaufmann und seine Partnerin Sabine Winkler (im Bild hinten) starteten am vergangenen Samstag mit einem kleinen gastronomischen Angebot. „Die Resonanz von den Gästen war sehr positiv, auch zur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
23.05.2025
4 min.
Gaststätte Barthmühle öffnet nach langer Schließung zu Himmelfahrt wieder die Türen: „Es hat mich Überwindung gekostet, hier noch einmal etwas loszutreten“
Klaus Kaufmann und Sabine Winkler wollen dem Wirtshaus in der Pöhler Ortschaft Barthmühle wieder Leben einhauchen.
Vor knapp zwei Jahren ist die Zeit in dem vogtländischen Traditionsgasthaus stehen geblieben. Nach einigen Rückschlägen will der Eigentümer das Objekt nun wiederbeleben. Was genau geplant ist.
Claudia Bodenschatz
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
21.07.2025
3 min.
Barthmühle: Öffnet das Ausflugslokal im Elstertal wieder dauerhaft?
Klaus Kaufmann und Sabine Winkler wollen der Barthmühle neues Leben einhauchen.
Zum Himmelfahrtstag hat Inhaber Klaus Kaufmann das Traditionshaus an der Weißen Elster kurzzeitig wiederbelebt. Das kam an. Welche Schlüsse er jetzt zieht.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel