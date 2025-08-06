Barthmühle: Gasthaus im Elstertal geht in den Wochenendbetrieb

Das Gasthaus an der Weißen Elster hat ab sofort in regelmäßigen Abständen geöffnet.

Das beliebte Ausflugslokal Barthmühle im gleichnamigen Pöhler Ortsteil hat ab sofort an zwei Wochenenden im Monat wieder geöffnet. Eigentümer Klaus Kaufmann und seine Partnerin Sabine Winkler (im Bild hinten) starteten am vergangenen Samstag mit einem kleinen gastronomischen Angebot. „Die Resonanz von den Gästen war sehr positiv, auch zur...