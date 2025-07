Bau der Turnstraße in Plauen: Anbindung ans Straßennetz vollzogen

Der Bau der Turnstraße läuft planmäßig, sodass spätestens Anfang September alles fertiggestellt sein soll.

Im August 2024 starteten die Bauarbeiten für den Ausbau der 168 Meter langen Turnstraße. Anfang Juli dieses Jahres erfolgte die Anbindung an die Fabrikstraße. lm Zuge des Neubaus der Turnstraße wurde der Knotenpunkt an der Hofer Straße ausgebaut. Die Verkehrsführung wird zukünftig per Ampel geregelt, um die Verkehrssicherheit zu verbessern...