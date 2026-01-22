MENÜ
  Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke in Plauen laufen auch im Winter: Wann der Verkehr stadteinwärts wieder rollen soll

Vorne ist die Alte Elsterbrücke, hinten der Brückenneubau zu sehen. Bild: Ellen Liebner
Vorne ist die Alte Elsterbrücke, hinten der Brückenneubau zu sehen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke in Plauen laufen auch im Winter: Wann der Verkehr stadteinwärts wieder rollen soll
Von Bernd Jubelt
Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag ein Update zum Stand der Bauarbeiten am innerstädtischen Brückenbauwerk veröffentlicht. Hierbei gab es auch eine Aussage zum geplanten Termin der Verkehrsfreigabe.

Obwohl Winter ist, geht es auf der Baustelle der Neuen Elsterbrücke vorwärts. Weiteren Bauverzug soll es nicht geben. Ziel sei es, im Herbst die Fahrbahn stadteinwärts freizugeben. Darüber hat am Donnerstag die Stadtverwaltung informiert.
Mehr Artikel