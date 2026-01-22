Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke in Plauen laufen auch im Winter: Wann der Verkehr stadteinwärts wieder rollen soll

Plauen
Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag ein Update zum Stand der Bauarbeiten am innerstädtischen Brückenbauwerk veröffentlicht. Hierbei gab es auch eine Aussage zum geplanten Termin der Verkehrsfreigabe.
Obwohl Winter ist, geht es auf der Baustelle der Neuen Elsterbrücke vorwärts. Weiteren Bauverzug soll es nicht geben. Ziel sei es, im Herbst die Fahrbahn stadteinwärts freizugeben. Darüber hat am Donnerstag die Stadtverwaltung informiert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.