Bauarbeiten: Ersatzhaltestelle für Plauener Stadtbusverkehr notwendig

Ab Montag wechselt eine Haltestelle ihren Platz. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Für den Plauener Stadtbusverkehr macht sich eine Ersatzhaltestelle notwendig. Wegen Bauarbeiten auf der Mammenstraße muss in der kommenden Woche die dortige Haltestelle der Stadtbuslinie A und der Nachtbuslinie N3 verlegt werden. Das hat Verkehrsleiter Martin Strehlau jetzt angekündigt. Die Haltestelle wechselt ab Montag gegen 8 Uhr ihren...