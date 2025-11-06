Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wegen Bauarbeiten wird in Plauen für den Busverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.
Wegen Bauarbeiten wird in Plauen für den Busverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Bild: Symbolfoto: Gerd Möckel
Wegen Bauarbeiten wird in Plauen für den Busverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.
Wegen Bauarbeiten wird in Plauen für den Busverkehr eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Bild: Symbolfoto: Gerd Möckel
Plauen
Bauarbeiten: Ersatzhaltestelle für Plauener Stadtbusverkehr notwendig
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab Montag wechselt eine Haltestelle ihren Platz. Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen.

Für den Plauener Stadtbusverkehr macht sich eine Ersatzhaltestelle notwendig. Wegen Bauarbeiten auf der Mammenstraße muss in der kommenden Woche die dortige Haltestelle der Stadtbuslinie A und der Nachtbuslinie N3 verlegt werden. Das hat Verkehrsleiter Martin Strehlau jetzt angekündigt. Die Haltestelle wechselt ab Montag gegen 8 Uhr ihren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
05.11.2025
1 min.
Mehrere Busse defekt: Das ändert sich am Mittwochabend im Plauener Nachtverkehr
Statt Bussen fahren in der Nacht zu Donnerstag sowie in der Nacht zu Freitag Straßenbahnen. Die Regelung gilt für die Linie N2 in Plauen (Symbolfoto).
Weil mehrere Fahrzeuge nicht zur Verfügung stehen, müssen sich Fahrgäste auf Änderungen einstellen.
Nancy Dietrich
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
02.11.2025
2 min.
Neue Straßenbauarbeiten führen in Plauen zu Änderungen im Fahrplan der Nachtbusse
Bauarbeiten führen zu Änderungen auf der Nachtbuslinie N1.
Ab nächster Woche wird auf der Breitscheidstraße gebaut. Die Nachtbusline N1 muss deshalb umgeleitet werden. Worauf sich die Fahrgäste einstellen müssen.
Bernd Jubelt
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
Mehr Artikel