Regionale Nachrichten und News
  • Bauarbeiten in Plauen gehen weiter: Hier ist ab Montag bis Ende Oktober kein Durchkommen

Schon jetzt werden am Areal Bahnhofstraße/Rädelstraße die Pflasterflächen bearbeitet. Bild: Ellen Liebner
Schon jetzt werden am Areal Bahnhofstraße/Rädelstraße die Pflasterflächen bearbeitet. Bild: Ellen Liebner
Bauarbeiten in Plauen gehen weiter: Hier ist ab Montag bis Ende Oktober kein Durchkommen
Von Jakob Nützler
Im Zuge der Bauarbeiten am Areal Bahnhofstraße/Rädelstraße kommt es in Plauen ab Montag zu einer Sperrung. Vorerst kommen nur Fußgänger durch.

Plauen.

Im Juni starteten auf der Plauener Bahnhofstraße die Arbeiten für ein attraktiveres Stadtquartier. Momentan werden die Pflasterflächen vom Zugang zur Drogerie Müller in Richtung Postplatz fertiggestellt, teilt die Stadt Plauen mit. Ab Montag dann der nächste Bauabschnitt: Vom 15. September bis voraussichtlich Ende Oktober ist die Zufahrt von der Rädelstraße auf die Bahnhofstraße gesperrt. Autos gelangen nun über die Stresemannstraße auf die Bahnhofstraße. Für Fußgänger bleiben Zugänge erhalten, heißt es. Im Baugebiet sollen Pflasterflächen, Beleuchtung, Pflanzbeete und Trinkwasserleitungen erneuert werden. Die Maßnahme wird größtenteils durch das Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ finanziert. (nütz)

Mehr Artikel