Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Baubürgermeisterin: Geplantes Industriegebiet in Plauen-Oberlosa bald Thema im Stadtrat

An der Autobahn liegt die Fläche für die Erweiterung des Industriestandortes.
An der Autobahn liegt die Fläche für die Erweiterung des Industriestandortes. Bild: Igor Pastierovic/Archiv
An der Autobahn liegt die Fläche für die Erweiterung des Industriestandortes.
An der Autobahn liegt die Fläche für die Erweiterung des Industriestandortes. Bild: Igor Pastierovic/Archiv
Plauen
Baubürgermeisterin: Geplantes Industriegebiet in Plauen-Oberlosa bald Thema im Stadtrat
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich sollte sich der Plauener Stadtrat bereits im August auf einer Sondersitzung mit dem neuen Bebauungsplan für den Gewerbestandort beschäftigen. Warum der Zeitplan durcheinandergeraten ist.

Der Plauener Stadtrat wird sich noch in diesem Jahr mit dem Bebauungsplan für das lang geplante zweite Industrie- und Gewerbegebiet in Oberlosa beschäftigen. Eigentlich sollte dies bereits in einer Sonderstadtratssitzung im August erfolgen. Dieser Termin wurde aber abgesagt. Wie Baubürgermeisterin Kerstin Wolf (parteilos) nun in der jüngsten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
05.08.2025
4 min.
Hilbersdorf: Alles auf Anfang! Warum es mit der Solarenergie auf der Schmohlhöhe noch etwas dauert
Bürgermeister René Straßberger und Bauamtsleiter André Felgner (r.) auf der Schmohlhöhe bei Hilbersdorf.
Die Schmohlhöhe liegt zwischen Naundorf und Hilbersdorf. Die Gemeinde will hier Fotovoltaik ermöglichen. Warum es jetzt klemmt.
Wieland Josch
12:24 Uhr
1 min.
Blitzschlag sorgt in Ostsachsen für hohen Sachschaden
Ein Blitzschlag hat im ostsächsischen Spreetal für einen hohen Sachschaden an einem Haus gesorgt. (Symbolbild)
Verhängnisvolle Kettenreaktion: Ein Blitz trifft einen Baum, der daraufhin auf ein Haus stürzt. Der Schaden ist erheblich.
12:25 Uhr
1 min.
Unfall an der Rosine: Vollsperrung der S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn
Symbolbild Polizeikelle: Die S 184 zwischen Freiberg und Weißenborn ist am Sonntagmittag vollgesperrt.
Wegen eines Verkehrsunfalls ist die S 184 in Höhe der Rosine derzeit vollgesperrt. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz.
Cornelia Schönberg
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
08.08.2025
1 min.
Termin für Freigabe der neu gebauten Turnstraße in Plauen steht fest
Die Turnstraße (links) soll am nächsten Donnerstag freigegeben werden.
Rund ein Jahr war gebaut worden, um die Verkehrsführung in Nähe des Plauener Stadtbades neu zu ordnen. Nun ist der Bauabschluss in Sicht.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel