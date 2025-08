Baufahrzeug zerstört Oberleitung: Straßenbahnen in Plauen standen still

Ab Dienstagmorgen kam es in Plauen zu größeren Problemen im Nahverkehr: Mehrere Straßenbahn-Linien konnten nicht bedient werden.

Plauen.

In Plauen ist es am Dienstag den gesamten Vormittag über zu größeren Problemen im Straßenbahnverkehr gekommen - betroffen waren die Linien 1, 2, 5 und 6 von und nach Waldfrieden und Reusa. Nach Angaben von Martin Strehlau, Verkehrsleiter des Plauener Straßenbaubetriebes war bei den Bauarbeiten an der Neuen Elsterbrücke ein Teil der elektrischen Oberleitung beschädigt worden. Ein dort rangierendes Baufahrzeug hatte einen Teil der Querabspannung abgerissen, an denen der Fahrdraht der Straßenbahn aufgehängt ist. Dieser wies dadurch nicht mehr die notwendige Stabilität auf.