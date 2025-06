Baustart in Plauener Innenstadt: Wie die Bahnhofstraße mehr Flair bekommen soll

In dieser Woche haben auf der unteren Bahnhofstraße Bauarbeiten begonnen. Was bis Mitte Oktober geplant ist.

Passanten in der Plauener Innenstadt können in den kommenden Monaten verfolgen, wie das Areal im Bereich Bahnhof-/Rädelstraße mehr Flair bekommt. In dieser Woche starteten die Vorbereitungen für die Neugestaltung der Außenfläche vor der Müller-Drogerie und benachbarter Geschäfte. Die alten Pflanzbeete müssen weichen. Sie werden durch neue...