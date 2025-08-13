Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Baustart nach mehr als 30 Jahren: Diesen Augenblick hat ein ganzes Dorf im Vogtland herbeigesehnt

Zwischen Kauschwitz und dem Plauen-Park gibt es keinen Fußweg. Das soll sich jetzt ändern.
Zwischen Kauschwitz und dem Plauen-Park gibt es keinen Fußweg. Das soll sich jetzt ändern.
Zwischen Kauschwitz und dem Plauen-Park gibt es keinen Fußweg. Das soll sich jetzt ändern.
Zwischen Kauschwitz und dem Plauen-Park gibt es keinen Fußweg. Das soll sich jetzt ändern.
Plauen
Baustart nach mehr als 30 Jahren: Diesen Augenblick hat ein ganzes Dorf im Vogtland herbeigesehnt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
In wenigen Tagen beginnt der Fuß- und Radwegebau zwischen Kauschwitz und Plauens größtem Einkaufszentrum, dem Plauen-Park. Die Strecke ist rund einen Kilometer lang. Was bis Jahresende alles geplant ist.

Manch ein Kauschwitzer mag wohl nicht mehr daran geglaubt haben, dass eines Tages doch noch ein Fußweg zwischen seinem Dorf und dem Plauen-Park gebaut wird. Doch nun gibt es gute Nachrichten. Der Baustart ist in Sicht. Am Montag, 18. August, sollen die Bauarbeiter loslegen, bestätigte das Landratsamt auf Anfrage eine Information des Kauschwitzer...
