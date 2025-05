Baustellen und gesperrte Straßen in Plauen: Ab Montag kehrt eine Engstelle im Stadtzentrum zurück

Die Plauener Innenstadt-Kreuzung Syrastraße/Hammerstraße/Komturhof ist seit Start des Neubaus der Neuen Elsterbrücke nur eingeschränkt befahrbar. Nächste Woche wird es nochmal ein Stück enger.

Plauen. Achtung, Autofahrer: Am Plauener Komturhof wird es ab Montag enger. Die stadteinwärts führende Fahrspur der Straße wird im Bereich zwischen Pfortenstraße und Syrastraße gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. Grund ist die vorgesehene Erneuerung des Asphaltbelags an der Gleisüberfahrt der Syrastraße. Eine Umleitung für die gesperrte Fahrspur wird ausgeschildert. Die Sperrung ist bis 18. Mai vorgesehen.

Neu gesperrt ist ab Montag zudem die Gunoldstraße in Haselbrunn. Sie wird zwischen Geibelstraße und Langestraße für die Durchfahrt gesperrt. Die Einbahnstraße wird aufgehoben. Grund sind Arbeiten an einem Gasanschluss in Höhe des Hausgrundstücks 28. Gesperrt ist voraussichtlich bis 21. Mai.

Die Zahl der Warnbaken in Plauen nimmt wieder zu (Symbolbild). Bild: Styleuneed/Stockadobe

Die weiter gesperrten Straßen im Stadtgebiet: Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße/Martin-Luther-Straße (Neubau Kreisverkehr bis 31. Oktober), Syrastraße/Neue Elsterbrücke (bis Jahresende), Alte Plauensche Straße (bis 16. Mai), Goethestraße zwischen Breitscheidstraße und August-Bebel-Straße (Fahrbahnsanierung bis 28. November), Kleinfriesener Straße zwischen An der Hohle und Rudolf-Bauer-Straße (bis 16. Mai), Max-Liebermann-Straße (bis 16. Mai) sowie in Neundorf die Straße Rittergut zwischen Friedrich-Krause-Weg und Elstertalblick einschließlich Kreuzungsbereich Rittergut/Elstertalblick (bis 6. Juni). (us)