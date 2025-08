Baustellenreport: Plauener Elsteraue wird ab Montag zum Nadelöhr

Verschiedene Straßenbauarbeiten im Bereich der Hofer Straße führen zu Verkehrseinschränkungen. Wer kann, sollte den Bereich meiden. Am nächsten Wochenende soll alles wieder normal rollen.

In der Elsteraue beginnen am Montag Straßenbauarbeiten, die zu Verkehrseinschränkungen führen. So wird die Hofer Straße in stadtauswärtige Richtung zwischen Elsteranger und Rinnelberg gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Elsteranger - Fabrikstraße - Pfaffenfeldstraße. Der stadtwärtige Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die...