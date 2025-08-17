Baustellenreport: Wo es in der kommenden Woche in Plauen neue Verkehrseinschränkungen gibt

Plauen
Am Chrieschwitzer Hang beginnt am Montag der zweite Bauabschnitt zur Sanierung der Marie-Curie-Straße. Und auch an anderen Stellen wird gebaut.
Auch nächste Woche gibt es neue Verkehrseinschränkungen auf Plauens Straßen. So wird ab Montag die Marie-Curie-Straße zwischen Albert-Schweitzer-Straße und Kastanienweg gesperrt. Damit beginnt dort der zweite Bauabschnitt der bereits begonnenen Fahrbahnsanierung. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 26.September. Gesperrt ist ab Montag...
