  • Baustellenreport: Wo es kommende Woche in Plauen neue Verkehrseinschränkungen gibt

Wegen Bauarbeiten gibt es nächste Woche in Plauen drei neue Straßensperrungen.
Wegen Bauarbeiten gibt es nächste Woche in Plauen drei neue Straßensperrungen. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf
Wegen Bauarbeiten gibt es nächste Woche in Plauen drei neue Straßensperrungen.
Wegen Bauarbeiten gibt es nächste Woche in Plauen drei neue Straßensperrungen. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf
Plauen
Baustellenreport: Wo es kommende Woche in Plauen neue Verkehrseinschränkungen gibt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Drei neue Straßensperrungen hat die Stadtverwaltung angekündigt. Dort beginnen Bauarbeiten.

Auf Plauens Straßen gibt es in der kommenden Woche aufgrund von Baustellen neue Verkehrseinschränkungen. Drei Straßen sind betroffen. So muss die Lange Straße zwischen Pausaer und Max-Planck-Straße ab Dienstag für die Durchfahrt gesperrt werden. Grund hierfür ist die Regulierung einer Schachtabdeckung im Kreuzungsbereich zur Pausaer...
