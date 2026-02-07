Bedarf ist riesig: Wo die Stadt Plauen in diesem Jahr Straßen und Gehwege sanieren will

Der Investitionsbedarf ist enorm. Plauens Tiefbauchef hat jetzt darüber informiert, welche Straßenbauvorhaben die Stadt in diesem Jahr anpacken will.

Das Geld reicht hinten und vorn nicht, dennoch baue die Stadt Plauen gegenüber anderen Kommunen noch relativ viel. Mit dieser Aussage eröffnete Plauens Tiefbauchef Steffen Ullmann im jüngsten Stadtbauausschuss seine Präsentation zu den Tiefbauvorhaben in diesem Jahr. Das Geld reicht hinten und vorn nicht, dennoch baue die Stadt Plauen gegenüber anderen Kommunen noch relativ viel. Mit dieser Aussage eröffnete Plauens Tiefbauchef Steffen Ullmann im jüngsten Stadtbauausschuss seine Präsentation zu den Tiefbauvorhaben in diesem Jahr.