  • Bedarf ist riesig: Wo die Stadt Plauen in diesem Jahr Straßen und Gehwege sanieren will

Der Fußweg an der Freiheitsstraße ist längst zur Stolperfalle geworden. Nun ist eine Sanierung in Sicht.
Lange wurde über die Zukunft der Lindenallee an der Plauenschen Straße in Jößnitz diskutiert. Nun rückt die Straßensanierung näher.
Die Reinsdorfer Straße soll in diesem Jahr zwischen Süd- und Kantstraße erneuert werden. Das Pflaster kommt raus.
Plauen
Bedarf ist riesig: Wo die Stadt Plauen in diesem Jahr Straßen und Gehwege sanieren will
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Der Investitionsbedarf ist enorm. Plauens Tiefbauchef hat jetzt darüber informiert, welche Straßenbauvorhaben die Stadt in diesem Jahr anpacken will.

Das Geld reicht hinten und vorn nicht, dennoch baue die Stadt Plauen gegenüber anderen Kommunen noch relativ viel. Mit dieser Aussage eröffnete Plauens Tiefbauchef Steffen Ullmann im jüngsten Stadtbauausschuss seine Präsentation zu den Tiefbauvorhaben in diesem Jahr.
