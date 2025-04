Bee-Gees-Musical gastiert gleich zwei Mal in der Region

An diesem Freitag in Zwickau, am nächsten Dienstag in Plauen - die Magie der Bee Gees kehrt zurück.

Die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb – kurz die Bee Gees – sind Musiklegenden. Die erfolgreichste Familienband der Welt brach zahlreiche Rekorde. „Massachusetts – das Bee-Gees-Musical“ feiert das legendäre Wirken der Band erneut mit drei außergewöhnlich talentierten Brüdern: Walter, Davide und Pasquale Egiziano aus Italien. Mit... Die Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb – kurz die Bee Gees – sind Musiklegenden. Die erfolgreichste Familienband der Welt brach zahlreiche Rekorde. „Massachusetts – das Bee-Gees-Musical“ feiert das legendäre Wirken der Band erneut mit drei außergewöhnlich talentierten Brüdern: Walter, Davide und Pasquale Egiziano aus Italien. Mit...