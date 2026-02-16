MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Beim Faschingsumzug in Plauen war auch die mobile neue Bühne im Einsatz

Stolz auf die Bühne: OB Steffen Zenner, Bürochef Lars Krämer und Hardy Herold.
Stolz auf die Bühne: OB Steffen Zenner, Bürochef Lars Krämer und Hardy Herold. Bild: Jonas Patzwald/Archiv
Stolz auf die Bühne: OB Steffen Zenner, Bürochef Lars Krämer und Hardy Herold.
Stolz auf die Bühne: OB Steffen Zenner, Bürochef Lars Krämer und Hardy Herold. Bild: Jonas Patzwald/Archiv
Plauen
Beim Faschingsumzug in Plauen war auch die mobile neue Bühne im Einsatz
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Nur wenn es im Sinne unserer Stadt ist“: Das Trailer-Podium soll normalerweise nicht verliehen und schon gar nicht vermietet werden. Welche Technik dort bei Events verwendet wird.

Die im vergangenen Sommer für 84.000 Euro angeschaffte mobile Bühne verleiht die Stadt Plauen nach Aussage von Hardy Herold vom Kulturreferat nur in Ausnahmefällen. Bisher sei das Teil viermal im Einsatz gewesen, wie Herold kürzlich sagte. Auch beim Faschingsumzug am Sonntag wurde sie auf- und abgebaut. Zwei Mitarbeiter hatten dafür insgesamt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
08.02.2026
4 min.
Neue Technik im Plauener Parktheater: Kommen jetzt die Stars?
Rock-Lady Suzi Quatro begeisterte bereits im Vorjahr. In diesem Sommer will sie wieder ins Parktheater kommen.
Knapp 17.000 besuchten im Vorjahr die Bühne im Stadtpark. Geht es nach den Betreibern, sind es diese Saison viel mehr. Dafür sollen Stars wie Nino de Angelo und Silly sorgen. Und ein weiterer Magnet.
Sabine Schott
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
11.02.2026
3 min.
Chef der Plauener Festhalle wegen mauem Programm in der Kritik: „Es ist Ihr Job!“
Festhallen-und Parktheater-Chef Ronny Bley. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2024.
Nur wenige Stars, dafür umstrittene Protagonisten auf der Bühne: Das Programm in der Plauener Festhalle sorgt immer wieder für Diskussionen. Jetzt gibt es erneut unbequeme Fragen an den Chef des Hauses.
Sabine Schott
Mehr Artikel