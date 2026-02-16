Beim Faschingsumzug in Plauen war auch die mobile neue Bühne im Einsatz

„Nur wenn es im Sinne unserer Stadt ist“: Das Trailer-Podium soll normalerweise nicht verliehen und schon gar nicht vermietet werden. Welche Technik dort bei Events verwendet wird.

Die im vergangenen Sommer für 84.000 Euro angeschaffte mobile Bühne verleiht die Stadt Plauen nach Aussage von Hardy Herold vom Kulturreferat nur in Ausnahmefällen. Bisher sei das Teil viermal im Einsatz gewesen, wie Herold kürzlich sagte. Auch beim Faschingsumzug am Sonntag wurde sie auf- und abgebaut. Zwei Mitarbeiter hatten dafür insgesamt... Die im vergangenen Sommer für 84.000 Euro angeschaffte mobile Bühne verleiht die Stadt Plauen nach Aussage von Hardy Herold vom Kulturreferat nur in Ausnahmefällen. Bisher sei das Teil viermal im Einsatz gewesen, wie Herold kürzlich sagte. Auch beim Faschingsumzug am Sonntag wurde sie auf- und abgebaut. Zwei Mitarbeiter hatten dafür insgesamt...