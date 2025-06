Beliebtes Sol-de-Mañana-Straßenfestival zum Spitzenfest in Plauen fällt dieses Jahr etwas kleiner aus

Traditionell am Spitzenfest-Wochenende findet in Plauen auch das Latin-Music-Fest am Restaurant Mañana statt - 2025 allerdings mit einigen Veränderungen.

Es sei die Auflage Nummer Zweiundzwanzigeinhalb des Festivals „Sol de Mañana“, die in diesem Jahr am Spitzenfest-Wochenende über die Bühne gehen soll. Die etwas krumme Anzahl begründet Felix Herbrich, seit 2014 Inhaber des Restaurants Mañana, mit der wetterbedingt reduzierten Veranstaltung im vergangenen Jahr. Wegen der Unwetterwarnung... Es sei die Auflage Nummer Zweiundzwanzigeinhalb des Festivals „Sol de Mañana“, die in diesem Jahr am Spitzenfest-Wochenende über die Bühne gehen soll. Die etwas krumme Anzahl begründet Felix Herbrich, seit 2014 Inhaber des Restaurants Mañana, mit der wetterbedingt reduzierten Veranstaltung im vergangenen Jahr. Wegen der Unwetterwarnung...