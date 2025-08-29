Berufsschulzentrum im Vogtland: Dank Spende mehr Spannung in der praxisnahen Ausbildung von Elektronikern

Plauen
In alten Schmelzsicherungen stecken Silber und Kupfer. Von den Erlösen des Recyclings profitiert jetzt das Berufsschulzentrum e.o.plauen.
Wie viele unterschiedliche Schalter und Sicherungen gibt es eigentlich? Angehende Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, die am Beruflichen Schulzentrum e.o.plauen ausgebildet werden, wissen: Es sind viele. Für die praxisnahe Ausbildung hat das BSZ jetzt einen sogenannten Lernzirkelwagen „Überstromschutz“ erhalten - übergeben durch...
