Besser als 1,0: Diese Vogtländerin legt in Plauen ihr Abitur mit einem Durchschnitt von 0,8 ab

Clara Schnedermann hat klare Vorstellungen, was sie in Zukunft beruflich machen will. Für sie steht auch fest, dass sie nach dem Studium in das Vogtland zurückkehren wird. Wie kommt das?

Wenn Clara Schnedermann mit ihrer Band Intakt auftritt und singt, haben schon manche Leute eine Gänsehaut bekommen. Genauso unglaublich wie die Sopran-Stimme der 19-Jährigen ist ihr Notendurchschnitt im Abitur: „Ich habe 865 von 900 Punkten erhalten. Das bedeutet 0,8“, sagt die Thüringerin, die das Berufliche Gymnasium am BSZ Anne Frank in... Wenn Clara Schnedermann mit ihrer Band Intakt auftritt und singt, haben schon manche Leute eine Gänsehaut bekommen. Genauso unglaublich wie die Sopran-Stimme der 19-Jährigen ist ihr Notendurchschnitt im Abitur: „Ich habe 865 von 900 Punkten erhalten. Das bedeutet 0,8“, sagt die Thüringerin, die das Berufliche Gymnasium am BSZ Anne Frank in...