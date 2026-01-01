MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Betrug, Unwetter, Traumnoten: Das waren die 10 Top-Artikel aus dem Vogtland 2025

Eine der bewegenden Geschichten des Jahres handelte vom Chirurgen Detlef Schlott aus Bad Elster.
Eine der bewegenden Geschichten des Jahres handelte vom Chirurgen Detlef Schlott aus Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Dieser Golf sollte ein Geschenk sein. Dann wurde er gestohlen.
Dieser Golf sollte ein Geschenk sein. Dann wurde er gestohlen. Bild: Familie Krieglstein/Privat
Überschwemmungen gab es auch im Plauener Umland.
Überschwemmungen gab es auch im Plauener Umland. Bild: Ellen Liebner
Eine der bewegenden Geschichten des Jahres handelte vom Chirurgen Detlef Schlott aus Bad Elster.
Eine der bewegenden Geschichten des Jahres handelte vom Chirurgen Detlef Schlott aus Bad Elster. Bild: Christian Schubert
Dieser Golf sollte ein Geschenk sein. Dann wurde er gestohlen.
Dieser Golf sollte ein Geschenk sein. Dann wurde er gestohlen. Bild: Familie Krieglstein/Privat
Überschwemmungen gab es auch im Plauener Umland.
Überschwemmungen gab es auch im Plauener Umland. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Betrug, Unwetter, Traumnoten: Das waren die 10 Top-Artikel aus dem Vogtland 2025
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Jahr 2025 im Vogtland war geprägt von persönlichen Schicksalen, Extremwetter und bemerkenswerten Erfolgsgeschichten. Ein Rückblick auf die „Freie Presse“-Geschichten, die zehntausende Menschen bewegten.

Mit einer viertel Million Aufrufen betraf der meistgeklickte Artikel den Fall einer Zahnärztin aus dem Vogtland, die wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt wurde. Die Gesamtforderungen dreier betroffener Dentallabore beliefen sich auf rund 165.000 Euro. Die Zahnärztin hatte monatelang offene Rechnungen nicht beglichen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
06:22 Uhr
2 min.
Rio de Janeiro begrüßt neues Jahr mit Feuerwerk und Musik
Groß und Klein begrüßen das neue Jahr in Rio.
Von Flößen vor dem berühmten Copacabana-Strand werden Tausende Raketen und Böller in den tropischen Nachthimmel geschossen. Eine Drohnen-Show rundet das Spektakel vor dem Zuckerhut ab.
26.12.2025
9 min.
Umfrage: Wer ist Ihr Vogtländer des Jahres 2025?
Gesucht wird der Vogtländer des Jahres 2025.
Die „Freie Presse“ im Vogtland ruft zum 22. Mal dazu auf, den Ehrentitel zu vergeben. Zehn Männer, Frauen und Teams der Region, die in diesem Jahr für Schlagzeilen sorgten, sind nominiert. Entscheiden Sie mit, wer den Preis der „Freie Presse“-Leser erhält!
unserer Redaktion
31.12.2025
1 min.
Deutlich unter Wunschpreis: Wohnhaus im Vogtland verkauft
Das kommunale Wohnhaus Ringweg 4 in Posseck ist für 62.000 Euro an einen Münchner verkauft worden.
Der Gemeinderat Triebel hat mehrheitlich entschieden, das Gebäude Ringweg 4 in Posseck zu veräußern - für 30 Prozent weniger als beschlossen.
Ronny Hager
07:02 Uhr
6 min.
Tote und Verletzte in der Silvesternacht in Deutschland
In Berlin feierten Tausende in das neue Jahr hinein.
26 Stunden dauert es, bis der ganze Globus in das neue Jahr gerutscht ist. Wie ist die Silvesternacht in Deutschland verlaufen? Eine erste Bilanz.
Christian Thiele, dpa
28.12.2025
4 min.
Leichenfund, Terrorverdacht, Großbrand und mysteriöser Fischdiebstahl: Welche Polizeieinsätze gab es 2025 im Vogtland?
In Schutzausrüstung üben Mitglieder des zweiten Einsatzzugs der Polizeidirektion Zwickau den Einsatz während einer lebensbedrohlichen Gefährdungslage.
Bei Alkoholunfällen oder Brandstiftung ist die Polizei schnell zur Stelle. Auch als ein Macheten-Mann Böller in eine Schülergruppe wirft. Eine Auswahl von Einsätzen, über die gesprochen wurde.
Sabine Schott
Mehr Artikel