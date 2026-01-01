Betrug, Unwetter, Traumnoten: Das waren die 10 Top-Artikel aus dem Vogtland 2025

Das Jahr 2025 im Vogtland war geprägt von persönlichen Schicksalen, Extremwetter und bemerkenswerten Erfolgsgeschichten. Ein Rückblick auf die „Freie Presse“-Geschichten, die zehntausende Menschen bewegten.

Mit einer viertel Million Aufrufen betraf der meistgeklickte Artikel den Fall einer Zahnärztin aus dem Vogtland, die wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt wurde. Die Gesamtforderungen dreier betroffener Dentallabore beliefen sich auf rund 165.000 Euro. Die Zahnärztin hatte monatelang offene Rechnungen nicht beglichen und...