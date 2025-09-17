Betrugsversuch an Parkautomaten in Plauen: Jetzt ermittelt die Polizei

Plauen
Die Stadtverwaltung Plauen warnt vor einer Betrugsmasche an Parkschein-Automaten im Stadtgebiet: Dort wurden QR-Codes aufgeklebt. Sie führen zu Webseiten, die einen falschen Eindruck erwecken.
Mitarbeitern der Polizeibehörde der Stadt Plauen sind im Stadtgebiet gefälschte QR-Codes an Parkautomaten aufgefallen. Der QR-Code auf den acht mal acht Zentimeter großen Aufklebern führt zu einer Betrugs-Website zum vermeintlichen Bezahlen der fälligen Parkgebühren. Dazu müssen unter anderem Personen- und Kreditkartendaten angegeben...
