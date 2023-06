Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Plauen/Ranspach.

Einem Polizeibeamten ist am Donnerstagmorgen in Plauen auf dem Heimweg von seiner Nachtschicht ein betrunkener Autofahrer aufgefallen. Dieser überholte mehrfach an gefährlichen Stellen und trotz Gegenverkehrs, überfuhr mehrere rote Ampeln, fuhr Schlangenlinien und war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Vom Polizisten alarmierte Kollegen konnten den Pkw schließlich in Ranspach stellen. Sie führten beim 39-jährigen Fahrer einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,7 Promille ergab. Daraufhin brachten sie den Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (bju)