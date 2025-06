Betrunkener Autofahrer bedroht in Plauen mit Messer Polizisten

Zunächst hatte der Mann am Pfingstmontag andere Kraftfahrer behindert und angepöbelt. Dann eskalierte die Situation.

Auf der Zaderastraße in Plauen hat es am Pfingstmontag einen Polizeieinsatz gegeben. Grund war ein betrunkener 47-jähriger Autofahrer (1,38 Promille). Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hielt dieser am Nachmittag mit seinem Auto mehrfach auf der Fahrbahn an und blockierte dadurch andere Fahrzeuge. Als der Verkehr zum Stillstand kam, stieg...