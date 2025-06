Betrunkener Autofahrer landet im Vogtland mit Fahrzeug im Getreidefeld

Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zum Freitag verunglückt. Seine Beifahrerin wurde verletzt. Und auch das Auto wurde stark ramponiert.

Für einen 25-jährigen Autofahrer war in der Nacht zum Freitag die Fahrt in einem Getreidefeld bei Thossfell zu Ende. Laut Polizei befuhr der junge Mann gegen 23.15 Uhr die Straße zwischen Gansgrün und Thoßfell. Etwa 100 Meter vor dem Ortseingang Thoßfell kam er aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn...