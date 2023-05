Betrunkener fährt ohne Fahrerlaubnis

Steinberg.

In den frühen Morgenstunden des Sonntag haben Beamte des Polizeireviers Auerbach-Klingenthal den Fahrer eines VW auf der Brauereistraße in Wernesgrün einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen beim Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von fast zwei Promille. Wie sich herausstellte, war der 36-Jährige zudem ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Die Beamten erstatteten aufgrund mehrer Verkehrsvergehen gegen den Mann Anzeige. (us)