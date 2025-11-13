Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Plauen.
Einen Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Plauen. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Einen Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Plauen.
Einen Unfall mit Fahrerflucht meldet die Polizei aus Plauen. Bild: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa
Plauen
Betrunkener Merecedes-Fahrer rammt in Plauen parkende Fahrzeuge
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einem Unfall in Plauen entstand hoher Sachschaden. Der Unfallfahrer war zunächst geflüchtet.

Ein Mercedes-Fahrer hat in der Nacht zum Donnerstag in Plauen zwei parkende Fahrzeuge gerammt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr an der Ecke Marienstraße/Straßberger Straße, wie die Polizei informiert. Am Mercedes sowie an den parkenden Autos - ein VW und ein Hyundai - entstand dabei Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Unfallfahrer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
10.11.2025
1 min.
A 72 bei Pirk: Mercedes prallt gegen Sattelauflieger – Polizei sucht Unfallzeugen
Zeugen gesucht: Am Montagabend gab es einen Unfall auf der A 72. Der Verursacher flüchtete.
Nach einer Unfallflucht am Montagabend ermittelt die Polizei im Vogtland. Gesucht wird ein weißer Kleintransporter, der auf seinem Anhänger ein weiteres Fahrzeug geladen hatte.
Sabine Schott
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
11.11.2025
1 min.
Gegen geparkten Pkw in Oelsnitz gestoßen
Die Polizei wurde am Montag zu einem Unfall in Oelsnitz gerufen.
Nach dem Unfall verschwand der Verursacher verbotenerweise.
Stephan Lorenz
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
Mehr Artikel