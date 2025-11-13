Betrunkener Merecedes-Fahrer rammt in Plauen parkende Fahrzeuge

Plauen
Bei einem Unfall in Plauen entstand hoher Sachschaden. Der Unfallfahrer war zunächst geflüchtet.
Ein Mercedes-Fahrer hat in der Nacht zum Donnerstag in Plauen zwei parkende Fahrzeuge gerammt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.40 Uhr an der Ecke Marienstraße/Straßberger Straße, wie die Polizei informiert. Am Mercedes sowie an den parkenden Autos - ein VW und ein Hyundai - entstand dabei Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Unfallfahrer...
