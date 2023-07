Betrunkener steigt in Plauen durchs offene Fenster ein und schlägt Mieter krankenhausreif

Ein nächtlicher Ausflug endete in Plauen für einen 30-Jährigen mit mehreren Anzeigen und im Gewahrsam der Polizei. Durch den Inhaber einer Bar an der Stresemannstraße waren in der Nacht zum Dienstag um Mitternacht die Beamten des Polizeireviers Plauen gerufen worden. Wie die Polizei berichtete, war es in der Bar zu einer Auseinandersetzung...