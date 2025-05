Bienenseuche ausgebrochen: Stadt Hof richtet Sperrbezirk ein

Was Imker jetzt beachten müssen.

In Hof-Moschendorf wurde jetzt bei einem Bienenvolk die Amerikanische Faulbrut festgestellt – eine ansteckende Bienenkrankheit. Die Stadt Hof hat deshalb am Dienstag Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. So wurde per Allgemeinverfügung ein Sperrbezirk mit einem Radius von mindestens einem Kilometer um die...