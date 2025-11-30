Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Bildungsmesse in Arbeitsagentur Plauen berät über Qualifizierungsmöglichkeiten im Vogtland

Plauen
Bildungsmesse in Arbeitsagentur Plauen berät über Qualifizierungsmöglichkeiten im Vogtland
Von Daniela Hommel-Kreißl
Einen Überblick über Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im neuen Jahr geben Arbeitsagentur und Jobcenter am Montag in Plauen.

Neues Jahr - neue Chancen. Unter diesem Motto präsentieren im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in der Neundorfer Straße in Plauen am Montag zwölf Institutionen aus dem Vogtlandkreis ihre aktuellen Bildungsangebote. In der Zeit von 10.30 und 15 Uhr können sich Interessenten beraten lassen zu Möglichkeiten der beruflichen...
