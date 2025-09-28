Bis zu 2000 Zuhörer bei Veranstaltung mit Peter Hahne auf dem Plauener Altmarkt

Der Gegenprotest gegen den umstrittenen Autor und Ex-Journalisten hielt sich in Grenzen, befürchtete Konfrontationen blieben komplett aus.

Bei der Veranstaltung mit dem umstrittenen Autor Peter Hahne am Sonntag auf dem Plauener Altmarkt sind die befürchteten Konfrontationen zwischen Zuhörern und Protestierern ausgeblieben. Laut Polizei und Versammlungsbehörde lief der Nachmittag störungsfrei. „In der Spitze“, so Polizei-Revierleiter Daniel Kurzbach, seien rund 2000 Zuhörer...