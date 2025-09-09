Blaulichter zum Miterleben: Feuerwehr Plauen lädt zum Tag der offenen Tür

Ein Blick hinter die Einsatztüren und viel Programm: Am Samstag, 13. September, veranstaltet die Plauener Feuerwehr einen Tag der offenen Tür.

Plauen.

Wie sieht eigentlich der Alltag von Feuerwehrleuten aus? Zur Beantwortung dieser Frage öffnet die Freiwillige Feuerwehr Plauen-Stadtmitte am Samstag, 13. September, ihre Tore für die Allgemeinheit. Von 14 bis 17 Uhr werden alle Interessierten in der Feuerwache (Poeppigstraße 8) erwartet, gibt Marcus Fluck von der städtischen Feuerwehr bekannt. Geboten werden Führungen durch die Feuerwache, die neue Modellausstellung „Plauener Blaulichter“ und diverse Vorführungen. Zum Beispiel zeigt die Jugendfeuerwehr, wie ein Löschangriff abläuft. Darüber hinaus sind eine Fahrzeug- und Technikschau sowie Mitmachaktionen angekündigt. Am Programm beteiligen sich auch das Technische Hilfswerk und der Falck-Rettungsdienst. (nütz)