Böllervideo aus Plauen sorgt für Diskussionen im Netz: Unbekannter soll mit Feuerwerksbox auf Passanten am Postplatz gezielt haben

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das verstörende Szenen rund um den Jahreswechsel in der Plauener Innenstadt zeigen soll. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein offenbar in der Silvesternacht in Plauen entstandenes Video mit verstörenden Inhalten kursiert zurzeit in sozialen Netzwerken. Der gut einminütige Clip zeigt einen mit einer Feuerwerksbox herumfuchtelnden jungen Mann, der sich am Postplatz mit dem Ruf „Allahu akbar“ in Bewegung setzt, die bereits entzündete Box dabei wie eine Waffe vor... Ein offenbar in der Silvesternacht in Plauen entstandenes Video mit verstörenden Inhalten kursiert zurzeit in sozialen Netzwerken. Der gut einminütige Clip zeigt einen mit einer Feuerwerksbox herumfuchtelnden jungen Mann, der sich am Postplatz mit dem Ruf „Allahu akbar“ in Bewegung setzt, die bereits entzündete Box dabei wie eine Waffe vor...