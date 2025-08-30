Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bombardierung Plauens vor mehr als 80 Jahren: Wegen großer Nachfrage gibt es weitere Vorträge – wo es jetzt Tickets dafür gibt

Blick in die Plauener Forststraße nach der Bombardierung der Stadt.
Blick in die Plauener Forststraße nach der Bombardierung der Stadt. Bild: Sammlung Vogtlandmuseum
Plauen
Bombardierung Plauens vor mehr als 80 Jahren: Wegen großer Nachfrage gibt es weitere Vorträge – wo es jetzt Tickets dafür gibt
Von Peter Albrecht
Aus Anlass von 80 Jahren Kriegsende organisierte das Vogtlandmuseum in diesem Jahr bereits mehrere Veranstaltungen zum Thema, die aber alle schnell ausgebucht waren. Bald besteht wieder Gelegenheit.

Wegen der hohen Nachfrage zu den Vorträgen des wissenschaftlichen Mitarbeiters im Vogtlandmuseum, Dr. Martin Salesch, und des Historikers Gerd Naumann zum Bombenkrieg auf Plauen hat die städtische Einrichtung im September und Oktober zwei weitere Veranstaltungen organisiert. Die finden diesmal aber in der Fabrik der Fäden der Fäden,...
