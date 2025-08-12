Bombendrohung an zwei Plauener Oberschulen: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Plauen
Als es im August 2024 an der Friedens- und der Hufeland-Oberschule frühmorgens anonyme Droh-Mails gab, wurden die Häuser sofort geräumt. Sind die Verfasser der E-Mails inzwischen bekannt?
Nach den E-Mail-Bombendrohungen an der Friedens- und der Hufeland-Oberschule vor genau einem Jahr kann die Polizei keinen Fahndungserfolg vermelden. „Unsere Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen – es konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden“, so Polizeisprecherin Christina Friedrich auf Nachfrage der „Freien Presse“. Die...
