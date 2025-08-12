Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Bombendrohung an zwei Plauener Oberschulen: Wie ist der Stand der Ermittlungen?

An der Hufeland-Oberschule hatte es vor einem Jahr eine Bombendrohung gegeben.
An der Hufeland-Oberschule hatte es vor einem Jahr eine Bombendrohung gegeben. Bild: Ellen Liebner
An der Hufeland-Oberschule hatte es vor einem Jahr eine Bombendrohung gegeben.
An der Hufeland-Oberschule hatte es vor einem Jahr eine Bombendrohung gegeben. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Bombendrohung an zwei Plauener Oberschulen: Wie ist der Stand der Ermittlungen?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als es im August 2024 an der Friedens- und der Hufeland-Oberschule frühmorgens anonyme Droh-Mails gab, wurden die Häuser sofort geräumt. Sind die Verfasser der E-Mails inzwischen bekannt?

Nach den E-Mail-Bombendrohungen an der Friedens- und der Hufeland-Oberschule vor genau einem Jahr kann die Polizei keinen Fahndungserfolg vermelden. „Unsere Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen – es konnten keine Tatverdächtigen ermittelt werden“, so Polizeisprecherin Christina Friedrich auf Nachfrage der „Freien Presse“. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
14.07.2025
2 min.
Nach Bombendrohung an Schulzentrum im Erzgebirge: Fingerabdrücke führen Polizei zu mutmaßlichem Täter
Die Bombendrohung gegen das Schulzentrum „Adam Ries“ ist nach über einem Jahr aufgeklärt worden.
Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, hinter der Bombendrohung am Schulzentrum „Adam Ries“ in Annaberg-Buchholz zu stecken. Seine Motive bleiben im Dunkeln.
Holk Dohle
26.05.2025
2 min.
Drohungen gegen mehrere Schulen in Chemnitz – was steckt dahinter?
Auch das Berufliche Schulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen in Chemnitz An der Markthalle ist von den Drohungen betroffen.
Die Drohungen gingen per E-Mail am Montagmorgen ein. Betroffen sind auch Schulen in Burgstädt, Schneeberg, Döbeln – offenbar in ganz Deutschland. Wie die Polizei die Lage einschätzt.
Susanne Kiwitter
Mehr Artikel