MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Bombenfund, Hochwasser oder großflächiger Stromausfall: Wie die Stadt Plauen auf Katastrophenfälle vorbereitet ist

Rathaus-Personalleiterin Carola Blume-Brake (links), Stadtsprecherin Nadine Läster und Sicherheitschef René Schreiter.
Rathaus-Personalleiterin Carola Blume-Brake (links), Stadtsprecherin Nadine Läster und Sicherheitschef René Schreiter. Bild: Ellen Liebner
Für den Fall eines Stromausfalls sollte man immer Kerzen daheim haben.
Für den Fall eines Stromausfalls sollte man immer Kerzen daheim haben. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Das Sportforum Vogtland ist nicht nur die größte Halle der Region. Sie soll im Notfall den Bürgern auch als Anlaufstelle dienen.
Das Sportforum Vogtland ist nicht nur die größte Halle der Region. Sie soll im Notfall den Bürgern auch als Anlaufstelle dienen. Bild: Ellen Liebner
Dieses Notstromaggregat kann ein paar Geräte zum Laufen bringen, aber kein ganzes Privathaus. Damit Abgase ungehindert abziehen können, darf der Generator nur draußen betrieben werden.
Dieses Notstromaggregat kann ein paar Geräte zum Laufen bringen, aber kein ganzes Privathaus. Damit Abgase ungehindert abziehen können, darf der Generator nur draußen betrieben werden. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Rathaus-Personalleiterin Carola Blume-Brake (links), Stadtsprecherin Nadine Läster und Sicherheitschef René Schreiter.
Rathaus-Personalleiterin Carola Blume-Brake (links), Stadtsprecherin Nadine Läster und Sicherheitschef René Schreiter. Bild: Ellen Liebner
Für den Fall eines Stromausfalls sollte man immer Kerzen daheim haben.
Für den Fall eines Stromausfalls sollte man immer Kerzen daheim haben. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Das Sportforum Vogtland ist nicht nur die größte Halle der Region. Sie soll im Notfall den Bürgern auch als Anlaufstelle dienen.
Das Sportforum Vogtland ist nicht nur die größte Halle der Region. Sie soll im Notfall den Bürgern auch als Anlaufstelle dienen. Bild: Ellen Liebner
Dieses Notstromaggregat kann ein paar Geräte zum Laufen bringen, aber kein ganzes Privathaus. Damit Abgase ungehindert abziehen können, darf der Generator nur draußen betrieben werden.
Dieses Notstromaggregat kann ein paar Geräte zum Laufen bringen, aber kein ganzes Privathaus. Damit Abgase ungehindert abziehen können, darf der Generator nur draußen betrieben werden. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Plauen
Bombenfund, Hochwasser oder großflächiger Stromausfall: Wie die Stadt Plauen auf Katastrophenfälle vorbereitet ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauen. Wäre die Stadt Plauen für einen Blackout wie nach dem Jahreswechsel in Berlin vorbereitet? Welche Funktion hätte die neue XXL-Sporthalle? Die Rathaus-Experten Carola Blume-Brake und René Schreiter sowie Stadtsprecherin Nadine Läster stellen sich den Fragen der „Freien Presse“.

Hat die Stadt Plauen analog zum Landkreis eigentlich auch einen „Masterplan“ im Falle eines Blackouts?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:28 Uhr
2 min.
Zahl der Eheschließungen fällt auf Tiefstand
In Deutschland wurden 2024 349.200 Ehen geschlossen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. (Symbolbild)
Nur noch jeder zweite Erwachsene in Deutschland ist verheiratet. Die Menschen lassen sich bis zum Ja-Wort immer länger Zeit, wie eine Statistik zeigt. Die Ehen halten aber auch länger als früher.
09.11.2025
3 min.
Premiere für Film-Doku über Plauener Falknerei: Schnabelpflege bei Adler Wilhelm und Drama um eine Sumpfohreule
Seeadler in der Falknerei Herrmann in Plauen: Eine Doku zeigt den Alltag in der Einrichtung.
Am Freitag sind die ersten Folgen der Videoreihe über die Falknerei Herrmann uraufgeführt worden. Die Zuschauer im ausverkauften Vogtland-Theater lachten, klatschten - und waren ergriffen.
Swen Uhlig
11.10.2025
3 min.
Bekannte Liedermacherin ruft, und über 300 Fans strömen in die Plauener Malzhaus-Galerie
Wollen bald wieder ins Malzhaus kommen: Dota Kehr und Gitarrist Jan Rohrbach.
Die Berlinerin Dota Kehr schreibt Songs mit Herzblut, die nicht rührselig sind. Manche nahmen am Freitagabend weite Anfahrten auf sich, um die frühere „Kleingeldprinzessin“ zu erleben.
Sabine Schott
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
09:18 Uhr
2 min.
Nach Angriff in Bahn: Tatverdächtiger nicht polizeibekannt
Nach der Gewalttat laufen die Ermittlungen.
Nach der Gewalttat in einem Regionalexpress laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Was getan wird?
04.02.2026
2 min.
Straße im Vogtland immer wieder zugeweht: Warum gibt es keinen Schneefangzaun?
Schneefangzäune gibt es an der Straße zwischen Oelsnitz und Schönbrunn nicht.
Zwischen Schönbrunn und Oelsnitz gibt es stark windanfällige Stellen. Doch die rasche Hoffnung auf einen Schneefangzaun in dem Bereich nimmt die Kreisbehörde - warum?
Ronny Hager
Mehr Artikel