Bombenfund, Hochwasser oder großflächiger Stromausfall: Wie die Stadt Plauen auf Katastrophenfälle vorbereitet ist

Plauen. Wäre die Stadt Plauen für einen Blackout wie nach dem Jahreswechsel in Berlin vorbereitet? Welche Funktion hätte die neue XXL-Sporthalle? Die Rathaus-Experten Carola Blume-Brake und René Schreiter sowie Stadtsprecherin Nadine Läster stellen sich den Fragen der „Freien Presse“.

Hat die Stadt Plauen analog zum Landkreis eigentlich auch einen „Masterplan" im Falle eines Blackouts?