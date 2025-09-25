Brand auf ehemaligem Plauener Plamag-Gelände: Drei Personen verletzt

Plauen
Am Mittwochabend ist in einer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen, das dank der Brandbekämpfer schnell gelöscht werden konnte. Drei Mitarbeiter kamen ins Krankenhaus. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.
Ein Feuer ist am Mittwochabend in einer Halle der früheren Plamag in Plauen ausgebrochen. Um 20.24 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines dort ansässigen produzierenden Betriebes den Alarm aus. Als um 20.36 Uhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände des ehemaligen Druckmaschinenherstellers eintraf, konnte der Brand bestätigt werden -...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.