70 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend vor Ort.
70 Einsatzkräfte waren am Mittwochabend vor Ort. Bild: Florian Wißgott
Plauen
Brand auf ehemaligem Plauener Plamag-Gelände: Drei Personen verletzt
Von Florian Wißgott
Am Mittwochabend ist in einer Produktionshalle ein Feuer ausgebrochen, das dank der Brandbekämpfer schnell gelöscht werden konnte. Drei Mitarbeiter kamen ins Krankenhaus. 70 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein Feuer ist am Mittwochabend in einer Halle der früheren Plamag in Plauen ausgebrochen. Um 20.24 Uhr löste die Brandmeldeanlage eines dort ansässigen produzierenden Betriebes den Alarm aus. Als um 20.36 Uhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände des ehemaligen Druckmaschinenherstellers eintraf, konnte der Brand bestätigt werden -...
