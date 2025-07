Brand in Plauener Mehrfamilienhaus: Elektrogerät fängt Feuer

Am Freitag bricht in einem Wohnhaus im Plauener Stadtteil Neundorf Feuer aus. Die Feuerwehr ist schnell vor Ort - dank Heimrauchmelderpflicht.

In Plauen rief ein brennendes Elektrogerät am Freitag die Feuerwehrmorgen auf den Plan. Das Gerät löste kurz vor 9 Uhr den Alarm des Heimrauchmelders im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Neundorf aus. Das teilte Mario Wetzstein von der Berufsfeuerwehr mit. Dank der frühzeitigen Alarmierung habe das Feuer schnell...