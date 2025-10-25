Brand in Plauener Pflegeheim: Bewohner im Krankenhaus verstorben

Am Freitag hat ein plötzlicher Brand Bewohner und Mitarbeitende eines Pflegeheims in Plauen erschüttert. Die Ursache steht nach wie vor nicht fest.

Auf der Terrasse eines Pflegeheims am Plauener Kastanienweg ist am Freitag, gegen 10.25 Uhr ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, wurde dabei ein 71-jähriger Bewohner schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Außerdem wurden zwei weitere Menschen medizinisch...