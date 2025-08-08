Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Brand in Plauener Rubinmühle: Spezielles Löschverfahren der Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Die Rubinmühle in Plauen Oberlosa: Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Die Rubinmühle in Plauen Oberlosa: Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.
Plauen
Brand in Plauener Rubinmühle: Spezielles Löschverfahren der Feuerwehr verhindert größeren Schaden
Von Jonas Patzwaldt
Bei der Firma, die Getreide verarbeitet, ist es zu einem schweren Brand gekommen. Wie die Feuerwehr einen größeren Schaden abwehren konnte.

In der Nacht zu Freitag ist in der Rubinmühle im Gewerbegebiet Oberlosa ein Brand ausgebrochen. Laut Plauener Stadtverwaltung wurde gegen 1.01 Uhr über eine Brandmeldeanlage die Berufsfeuerwehr Plauen alarmiert. Vor Ort bestätigte sich der Brand an einer Maschine. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Trupps unter schwerem...
