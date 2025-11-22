Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Seniorenheim Sonnenhof in Plauen musste am späten Samstagnachmittag teils evakuiert werden.
Das Seniorenheim Sonnenhof in Plauen musste am späten Samstagnachmittag teils evakuiert werden.
Plauen
Brand in Seniorenheim in Plauen: Ein Toter und sechs Verletzte
Von Florian Wißgott
Beim Feuer am späten Samstagnachmittag in der Awo-Einrichtung Sonnenhof am Kastanienweg ist ein 81-Jähriger gestorben. Sechs Personen wurden verletzt. Ermittlungen zur Brandursache sind angelaufen.

Tragischer Brand in einem Plauener Altenheim: Ein Bewohner ist am Samstagnachmittag in der Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof am Kastanienweg bei einem Feuer gestorben. Die Feuerwehr wurde um 17.19 Uhr durch die Brandmeldeanlage des Hauses der Arbeiterwohlfahrt alarmiert. Die Kameraden der nahegelegenen Rettungswache im Stadtteil...
