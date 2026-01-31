MENÜ
  • Bratwurst-Essen zwischen Straßenbahn-Schienen mit der Vogtland-CDU: Nur zwei wichtige Weichensteller sagen ab

Wollen Signalgeber sein für die Straßenbahn: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sören Voigt (links) und Christian Hartmann sowie Jörg Schmidt (rechts) und Vogtland-CDU-Vize Silvia Fehlberg. Gastgeber war Karsten Treiber, Chef der Straßenbahn (2. v. links).
Wollen Signalgeber sein für die Straßenbahn: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sören Voigt (links) und Christian Hartmann sowie Jörg Schmidt (rechts) und Vogtland-CDU-Vize Silvia Fehlberg. Gastgeber war Karsten Treiber, Chef der Straßenbahn (2. v. links). Bild: Ellen Liebner
Die Bläserformation des Vogtlandkonservatoriums begleitete den CDU-Jahresempfang musikalisch.
Die Bläserformation des Vogtlandkonservatoriums begleitete den CDU-Jahresempfang musikalisch. Bild: Ellen Liebner
Im Betriebshof der Plauener Straßenbahn haben Mitglieder der Vogtland-CDU das neue Jahr begrüßt.
Im Betriebshof der Plauener Straßenbahn haben Mitglieder der Vogtland-CDU das neue Jahr begrüßt. Bild: Ellen Liebner
Wollen Signalgeber sein für die Straßenbahn: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sören Voigt (links) und Christian Hartmann sowie Jörg Schmidt (rechts) und Vogtland-CDU-Vize Silvia Fehlberg. Gastgeber war Karsten Treiber, Chef der Straßenbahn (2. v. links).
Wollen Signalgeber sein für die Straßenbahn: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sören Voigt (links) und Christian Hartmann sowie Jörg Schmidt (rechts) und Vogtland-CDU-Vize Silvia Fehlberg. Gastgeber war Karsten Treiber, Chef der Straßenbahn (2. v. links). Bild: Ellen Liebner
Die Bläserformation des Vogtlandkonservatoriums begleitete den CDU-Jahresempfang musikalisch.
Die Bläserformation des Vogtlandkonservatoriums begleitete den CDU-Jahresempfang musikalisch. Bild: Ellen Liebner
Im Betriebshof der Plauener Straßenbahn haben Mitglieder der Vogtland-CDU das neue Jahr begrüßt.
Im Betriebshof der Plauener Straßenbahn haben Mitglieder der Vogtland-CDU das neue Jahr begrüßt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Bratwurst-Essen zwischen Straßenbahn-Schienen mit der Vogtland-CDU: Nur zwei wichtige Weichensteller sagen ab
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Oberschaffner empfängt Signalgeber aus der Politik. Zwei Männer, die die Weichen für den Fortbestand der Plauener Straßenbahn stellen sollen, fehlen zum Empfang. Es sind Landrat und Plauens OB.

Für einen Abend wird der Betriebshof der Plauener Straßenbahn zur Party-Mall. Zwischen den Schienen gibt es Bier und Bratwurst, die so lang ist, wie die vorangegangenen Reden der gastgebenden und eingeladenen Landespolitiker. Die CDU Vogtland hat am Freitagabend ihre Mitglieder zum Jahresempfang geladen – dorthin, wo 130 Straßenbahner um...
