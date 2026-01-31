Bratwurst-Essen zwischen Straßenbahn-Schienen mit der Vogtland-CDU: Nur zwei wichtige Weichensteller sagen ab

Plauen
Der Oberschaffner empfängt Signalgeber aus der Politik. Zwei Männer, die die Weichen für den Fortbestand der Plauener Straßenbahn stellen sollen, fehlen zum Empfang. Es sind Landrat und Plauens OB.
Für einen Abend wird der Betriebshof der Plauener Straßenbahn zur Party-Mall. Zwischen den Schienen gibt es Bier und Bratwurst, die so lang ist, wie die vorangegangenen Reden der gastgebenden und eingeladenen Landespolitiker. Die CDU Vogtland hat am Freitagabend ihre Mitglieder zum Jahresempfang geladen – dorthin, wo 130 Straßenbahner um...
