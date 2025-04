Brennende Laube erhellt Plauener Abendhimmel

In einer Gartensparte stehen Laube und Schuppen in Flammen - drei Wehren verhindern ein Übergreifen des Brandes.

Ein greller Feuerschein hat am Samstagabend den Himmel in Plauen zwischen Hofer- und Südvorstadt erhellt. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Kleingartensparte „An der Linde“ eine Gartenlaube sowie ein Schuppen des Nachbargrundstücks in Flammen aufgegangen.