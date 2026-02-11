MENÜ
Spaß beim Spiel.
Spaß beim Spiel. Bild: Ellen Liebner
Spaß beim Spiel.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Brettspieltag in Plauener Vogtlandbibliothek ist ein Hit
Von Ellen Liebner
Ferienkinder und Familien kamen beim Spielen auf ihre Kosten. An den Tischen ging es ungezwungen zu.

Das hat Spaß gemacht: Zum Brettspieltag fanden sich am ersten Winterferienmittwoch zahlreiche Kinder und Familien in der Plauener Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße ein. Auch dem neunjährigen Anton Ordnung und Schwester Hanna (11, beide vorn) sowie Jonas Pöhland (8) und dessen Großeltern Corina und Uwe Schmidt bereitete das Spielen...
