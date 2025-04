Brücke am Plauener Gondelteich früher als geplant fertig

Das Bauwerk in Kleinfriesen wird vor allem von Wanderern gern genutzt. Jetzt steht fest, wann sie die Brücke wieder überqueren können.

Schneller als geplant konnte die Wanderwegbrücke am Gondelteich in Kleinfriesen fertiggestellt werden. Am Mittwoch, 26. März, wird die Brücke freigegeben und kann wieder genutzt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die 2003 errichtete Brücke musste saniert werden, da einige Teile durch Witterung und Nutzung in die Jahre gekommen waren. Ende...